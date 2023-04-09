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Çocuklar geleneksel Ramazan şenliğinde eğlendi

Şirinköy’de çocuklar, Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan şenliğinde doyasıya eğlendi.

Şirinköy'de çocuklar, Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan şenliğinde doyasıya eğlendi.


Gölcük Belediyesi'nin Ramazan ayına özel düzenlediği şenlikler, çocuklara eğlence dolu akşamlar yaşatmaya devam ediyor. Bu çerçevede, şenliğin bir sonraki adresi Şirinköy Kültür Merkezi oldu. Bir birinden eğlenceli etkinliklerle dolu akşama çocuklar ilgi gösterdi. Etkinlikte çocuklar ve aileleri, geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşadı. Şenlik, bu akşam saat 21.00'da Gölcük Kongre Sarayı'nda devam edecek.

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