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Çocuklar haklarını öğreniyor

İzmit Belediyesi, Türkiye’de ilk olan Çocuk Hakları Okulu’nda şimdiye kadar on binlerce çocuğa haklarını öğretti.

İzmit Belediyesi, Türkiye'de ilk olan Çocuk Hakları Okulu'nda şimdiye kadar on binlerce çocuğa haklarını öğretti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Mehmet Akif Ersoy Bilgi Evi, Karamürsel Alp Bilgi Evi ile Yuvacık Bilgi Evinden gelen öğrenciler, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Çocuk Hakları Okulunda haklarını öğrendiler. Uzman kişiler çocuklara şiddet, madde bağımlılığı ve çocuk hakları konularında detaylı bilgilendirmelerde bulundular. Ayrıca miniklere çocuk haklarıyla ilgili kitapçıklar da dağıtıldı. Belediye yetkilileri, okuldan ve eğitimlerden yararlanmak isteyen kurumların 09.00 -17.30 saatleri arasında kendileriyle irtibata geçerek randevu alabileceklerini söylediler.

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