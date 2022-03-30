Çocuklar için anlamlı söyleşi

Kocaeli'de Kütüphaneler Haftası'nda minik okurlar, şair ve yazar Ayşe Sevim ile buluştu. Etkinlikte "Mutlu Prens" kitabını yeniden tasarlayan çocuklar, söyleşi bittiğinde de Ayşe Sevim'e kitaplarını imzalattı.

28 Mart-3 Nisan arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası çerçevesinde, çocuk edebiyatına önemli eserler kazandırmış şair ve yazar Ayşe Sevim, minik okurlarıyla buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşiye, Yarbay Refik Cesur İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte katıldı. Çocukların alkışlarıyla karşılanan yazar Ayşe Sevim, "Ben de sizinle bir araya gelmekten çok mutluyum. Ayrıca çok heyecanlıyım. Sizinle bugün bir hikayeyi birlikte tasarlayacağız" dedi.

Çocuklar Mutlu Prens'in ismini "Kerem" koydu

Yazar Ayşe Sevim çocuklarla tasarlayacakları hikayeyi ise Oscar Wilde'ın "Mutlu Prens" eserinden seçti. Hikayeyi anlatan yazar Sevim, sorularıyla öykünün ana temaları olan iyilik, kötülük ve merhamet kavramlarını çocuklarla adeta yeniden tasarladı. Minik okurlar, Mutlu Prens'in ismini ise aldıkları ortak kararla "Kerem" olarak belirledi.

Çocukların hikayede geçen kavramlara güzel ve anlamlı cevaplarıyla yön verdiğini söyleyen Ayşe Sevim, "Sizleri kutluyorum, hikayeyi yürekleriniz gibi çok güzel tasarladınız" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda yazar Ayşe Sevim kitaplarını çocuklar için imzaladı.