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Çocuklar Karagöz'ün Karnesini izledi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sahnelenen Karagöz’ün Karnesi adlı tiyatro oyunu, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sahnelenen Karagöz'ün Karnesi adlı tiyatro oyunu, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.


Gebze Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Gebze Kültür Merkezi'nde (GKM) kültür ve sanat etkinlikleri yapılıyor. Bu çerçevede, "Karagöz'ün Karnesi" tiyatro oyununa çocuklar ilgi gösterdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de çocuklarla beraber oyunu izledi. Tiyatro keyfine ortak olan Büyükgöz, oyun sonunda çocuklar ve aileleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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