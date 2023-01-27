Çocuklar karne tatilini dolu dolu geçiriyor

Çayırova Belediyesi, karne tatili arasında düzenlediği etkinliklerle çocuklara güzel anlar yaşatıyor. Kültür merkezlerinde düzenlenen programda palyaço, maskot, tahta bacak ve balon şov ile çocuklar 2 gün boyunca eğlenceye doydu. Karne tatili programı ile başlayan eğlenceler çocuk tiyatrosu, çocuk oyunu ve çocuk sineması ile sürüyor. Tatil döneminde öğrenciler toplamda 5 farklı çocuk tiyatrosu, 2 çocuk sineması ve bir çocuk oyunu ile buluşacak.