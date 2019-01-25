Çocuklar kuralları Trafiko ile öğreniyor

Kocaeli'nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Trafiko” adlı eğitim seti çocuklara trafik kurallarını oyun ile öğretiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte bilinçli bir nesil yetiştirmek için çocuklara periyodik olarak eğitimler veriyor. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine verilen eğitim ile birlikte çocuklara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Trafiko” eğitim seti hediye ediliyor. Çocuklar bu eğitim seti ile trafik kurallarını oyun oynayarak öğreniyorlar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında 12 ilçede 118 okula gidilerek toplam 13 bin 51 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdi. Öğrencilere eğitimlerin yanı sıra “Trafiko” eğitim seti verildi. Eğitimlerde çocuklara trafik levhalarının anlamları, kaldırımda yürüyüş kuralları, güvenli geçiş yerlerini kullanmanın önemi ve emniyet kemeri kullanımının gerekliliği konularında bilgiler veriliyor. Bu bilgilerin ardından çocuklar “Trafiko” eğitim seti ile aldıklarını bilgileri eğlenceli bir şekilde oynayarak tekrar etme imkanı buluyorlar.