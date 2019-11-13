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Çocuklar “Neşeli Aile” tiyatrosunu çok sevdi

sanat etkinlikleri kapsamında, ilçede yaşayan çocuklar, Neşeli Aile oyunu ile eğlendi.


Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında “Neşeli Aile” çocuk tiyatrosu Gebzeli çocuklar için Gebze kültür Merkezinde sahnelendi. Eğlenceli olduğu kadar da eğitici olan tiyatro gösterisini çocuklar büyük bir ilgiyle izledi. Tiyatro gösterisi öncesi, çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu 16 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans “Kitapçı Dede” isimli çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Katlımın ücretsiz olduğu çocuk tiyatrosu gösterisine tüm çocuklar davetli olduğu bildirildi.

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