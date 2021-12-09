Çocuklar obeziteye karşı bilgilendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, en önemli sağlık problemlerinden biri olan obezite ile mücadele için eğitim programları düzenliyor. Bu doğrultuda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı uzman diyetisyenler, Gebze'de bulunan 50.Yıl Chrysler Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrencilere beslenme konusunda önemli bilgi ve öneriler verdi.

Eğitimde, obezitenin sebep olduğu sağlık sorunları, okul öncesi dönemde sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması gibi önemli konular işlemdi. Oyunlarla anlatım, soru sorma, konu ile ilgili etkinlik yapma gibi yöntemler, öğrencilerin eğitimi daha iyi kavramasını sağladı. Sağlıklı beslenmeye yönelik şarkı ve videolarla desteklenerek gerçekleştirilen eğitimde çocuklar, besinler, besin grupları, vitaminler, kalsiyum, demir, diş sağlığı, sağlığa zararlı besinler, doğru el yıkama ve kahvaltının önemi gibi konular hakkında da bilgi sahibi oldu.