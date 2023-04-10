Çocuklar Ramazan eğlencesinde

Gölcük'te düzenlenen geleneksel Ramazan ayı çocuk şenliğinde minikler Karagöz Hacivat, Nasrettin Hoca ve İbiş ile doyasıya eğlendi.

Gölcük Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında çocuk şenliği etkinlikleri düzenliyor. Eğlence dolu akşamların yaşandığı şenliklerin son durağı Kavaklı Kongre Sarayı oldu. Yoğun ilgi gören etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katılarak, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Ramazan akşamı atmosferini yaşayan çocuklar, Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca-İbiş ile eğlenceli anlar yaşadı. Çocuk şenliği, 10 Nisan Pazartesi akşamı saat 21.00'da Değirmendere Kültür Merkezi'nde devam edecek.