Çocuklar Ramazan eğlencesiyle doyasıya eğlendi

Gölcük Belediyesi, Ramazan ayı çocuk şenliği etkinliklerine Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında başladı. Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Pişekar ve çocuk etkinliklerinin yer aldığı interaktif ve gölge tiyatro oyunları ile hem yetişkinler hem de çocuklar geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşayarak eğlendi. Ramazanın manevi atmosferini çocuklara anlatarak, Ramazan geleneklerini yaşatma amacıyla düzenlenen şenlik devam edecek. Gölcük'ün birçok noktasında düzenlenecek etkinlikler çarşamba günü saat 21.00'da Ulaşlı Gençlik Merkezi'nde devam edecek. Geleneksel Ramazan ayı eğlenceleri ile dolu etkinlikler 2 Nisan Pazar günü Değirmendere Yalı Evleri, 5 Nisan Çarşamba günü Değirmendere Kültür Merkezi, 8 Nisan Cumartesi günü Şirinköy Kültür Merkezi, 9 Nisan Pazar günü Gölcük Kongre Sarayı, 12 Nisan Çarşamba günü Gölcük Sanat Galerisi, 15 Nisan Cumartesi günü İhsaniye Düğün Salonu, 16 Nisan Pazar günü Yazlık Kültür Merkezi, 18 Nisan Salı günü Halıdere Meydan ve 19 Nisan Çarşamba günü Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlenecek.