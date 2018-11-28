Çocuklar Süper Dedektifi çok sevdi

Gebze İstasyon bilim Sanat Merkezi'nde gerçekleşen tiyatro gösterisine katılan minikler, süper dedektifin gizli görevini başarıyla tamamlamasına yardımcı oldu. Çocukların büyük bir dikkat ve ilgiyle izlediği tiyatro gösterisi sonunda mutlulukları gözlerine yansıdı. İstasyon Bilim sanat Merkezinde gerçekleşen kültür sanat etkinlikleri kapsamında 29 Kasım Perşembe günü saat 11.00 ve 15.00'de “Rüyamdaki Keloğlan” isimli çocuk tiyatrosu sergilenecek.