Çocuklar trafikte daha eğitimli

Kocaeli Ulaşım Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından hazırlanan ‘‘Trafiko'' oyunu ile çocuklar trafik güvenliğini öğreniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi veriyor. Okullarda yapılan eğitimler sonunda Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik güvenliğinin ve kurallarının öğretildiği eğitici ve bilgilendirici oyun hediye ediliyor. Eğitimlerle çocukların temel trafik kurallarını öğrenmesi ve ebeveynlerin kurallara uymaları konusunda bilinçlendirmesi hedefleniyor. Trafik Güvenliği Eğitimlerinde, trafik levhalarının anlamını çıkarabilme, yaya geçidinde yürüyüş kuralları, karşıdan karşıya güvenli geçiş yolları, emniyet kemerinin önemi ve gerekliliği, büyüklerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmaları ve kendinden küçük sınıflara trafikte örnek ve yardımcı olma gibi konularda sunumlar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından verilen eğitimlerde ayrıca trafik kurallarıyla ilgili video, klip, çizgi film ve animasyonlar ile uygulamalı teatral canlandırmalar yer alıyor.

Trafikte güvenli yaşamı hedef alan eğitimlere 2009 yılından bugüne 148 bin 500 öğrenci katıldı. Öğrencilerin eğlenerek öğrendi eğitimler, tüm ilçelerdeki okullarda belli bir program dahilinde devam ediyor.