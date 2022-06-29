Çocuklar yaz dönemini, anneleriyle birlikte KO-MEK'te geçirecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), eğitim projeleriyle bu yaz dönemine de hızlı giriyor. Gençlere yönelik sosyal kültürel faaliyetler düzenleyen KO-MEK, çocuk oyun odalarını bu yaz döneminde de unutmadı. KO-MEK, Anne Çocuk Yaz Atölyesi projesiyle yetişkin kursiyerlere sanat ve meslek eğitimi vermenin yanı sıra çocukların da aileleriyle beraber eğlenerek öğrenme ve pratik bilgiler kazanmasını hedefliyor.

Eğitimler 27 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında pazartesi, salı, perşembe, cuma günleri 10.00-15.00 aralığında verilecek. Eğitimlerde 1. grup 10.00-12.00 arası, 2. grup ise 13.00-15.00 saatleri arası yapılacak.