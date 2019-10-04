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Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve o bilinci oluşturmak adına okullarda seminerler veriyor.


Körfez Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında okullarda seminerler düzenlendi. Körfez Belediyesi Veteriner Hekimi Arzu Demirhan Ergeç tarafından verilen eğitim ilk olarak özel bir kolejde gerçekleştirildi. Minik öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği seminerde çocuklar merak ettikleri soruların da cevaplarını buldu. Seminerde hayvan sevgisi, onların korunması ve daha iyi şartlarda yaşanması için yapılması gerekenler anlatıldı.


Yaklaşık 80 öğrencinin katıldığı seminerde konuşan Veteriner Hekim Arzu Demirhan Ergeç, “Sessiz dostlarımızın sesi olmayı sürdürüyor, bu doğrultu da çalışıyoruz. Çocuklarımızda hayvan sevgisi zaten var ve bu tür eğitimlerle de hem bunu perçinliyoruz hem de daha iyi bilinçlenmelerini sağlıyoruz. Başta sokak hayvanlarımız olmak üzere tüm hayvanları sevip, koruyup, besleyelim” dedi.


Çocuklardan gelen soruların cevaplanması ile tamamlanan eğitimde Okul Müdürü Mehmet Özcan, Ergeç'e teşekkür etti. Seminer sonrasında da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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