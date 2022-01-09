Çocuklara sağlıklı beslenme semineri verildi

Beslenme farkındalığını arttırmak, çocuklarda bilinçli besin tüketimini özendirmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından okul öncesi ve ilköğretim çağında olan çocuklara okullarda sağlıklı beslenme seminerleri veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında hizmet veren diyetisyenler tarafından Gebze Mustafa Paşa Ortaokulunda bulunan 204 öğrenciye sağlıklı beslenmenin püf noktaları anlatıldı. Seminerde sağlıklı beslenme öneriler anlatılırken 'Kahvaltı nedir?, Besin grupları nelerdir?, su içmenin önemi, düzenli uyku, spor yapmanın beslenmedeki yeri, ara öğün tüketmenin faydası' gibi konu başlıkları örneklerle anlatıldı.