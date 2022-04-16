Çocuklara ücretsiz at binme eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ata sporunu yeni nesillere sevdirmek amacıyla uzman eğitmenler eşliğinde ücretiz at biniş eğitimlerini başlattı. Kocaeli Atlı Spor Merkezinde 4-6 yaş arası çocuklara yönelik verilen eğitimde; başlangıç seviyesi, vücut kontrolü, atla denge, uyum ve iletişim konularında çocukların eğitim sahibi olmaları amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği ‘At Biniş Eğitimleri' 3 hafta sürecek. Haftanın dört günü gerçekleşen at biniş eğitimlerinde çocukların binicilik deneyimini ve heyecanını yakından görmek isteyen aileler de katıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri; Küçük yaşlarda başlanan at binme eğitiminin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim yönünden çocuklarda çok olumlu etkiler bıraktığını belirterek çocukların mutlaka erken yaşlarda sporla tanıştırılması gerektiğini belirtiyor. 3 hafta sürecek eğitimlerin sonunda 250 çocuğa katılım belgesi verilecek.