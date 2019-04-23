Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali alanında çocuklara ücretsiz diş muayenesi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi. Festival kapsamında Kocaeli Çocuk, Eğitim ve Eğlence Fuarı alanına Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi standı kuruldu. Stantta çocuklara ücretsiz diş muayenesi yapıldı.

Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festival alanı B salonuna stant kuran Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi çocuklar için farklı etkinlikler düzenledi. Alana 23 Nisan çocukları için Diş Muayenehanesi etkinliği yapıldı. Çocukların dişleri uzman hekimler tarafından muayene edildi.

Fuarın ilk ve son günü yapılan ücretsiz diş muayenesine çocuklar büyük ilgi gösterdi. Uzman doktorlar tarafından muayene edilen çocuklara dişlerinin fırçalanması konusunda bilgiler verildi. Diş muayenesi yapılan çocuklara Diş Fırçası, Kahramanlık Belgesi ve yaka kartı verildi.