Çocukları önünde eşini öldüren şahıs yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ayrıldığı eşini taşındığı yeni evinde çocuklarının önünde bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Kösecik (33) ile İsa Kösecik isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Çift 3 çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Kösecik'i bıçakladı. Sevda Kösecik kanlar içinde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı. Olayın ardından takip başlatan polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan İsa Kösecik'in ilk ifadesinde ayrıldığı eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyete götürülen İsa Kösecik'in tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.