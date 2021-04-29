Çocukların uçma hayalini başkan gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, uçakla İzmit'i gezmek isteyen çocukların hayalini gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, uçakla İzmit'i görme hayalini kendisine ileten çocukların hayalini gerçekleştirdi. Başkan Büyükakın, çocukları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı ile gezdirdi. Çocukları mutlu etmenin kendisini de mutlu ettiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutluluğu bizlerin de mutluluğudur. Bir çocuğun gülüşü hiçbir şeyle değişilmez. Çocuk gülerse dünya da güler. Yavrularımızın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan ayının özünde paylaşmak, sevindirmek vardır. Çocuklarımızı, salgın nedeni ile pek dışarıda arkadaşları ile oynayamadığı bu günlerde mutlu ettiğimiz için çok sevinçliyiz. İnşallah bu zorlu sürecin üstesinden geldikten sonra çocuklarımızla daha fazla vakit geçireceğiz” dedi.

Hayallerine kavuşan çocuklar ise deniz uçağıyla İzmit'i gezerken mutlu gözlerle kenti izledi. Başkan Büyüakın'a gezi sırasında geçtikleri yerler hakkında sorular da soran çocuklar, İzmit'in havadan da çok güzel bir şehir olduğunu gördüklerini Başkan Büyükakın'a iletti. Çocuklar hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, kendileriyle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.