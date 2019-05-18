Çocuklarını sünnet ettirecek anne ve babalar dikkat!

Dr. Melih Tugay, “İdrar kanalı yaralanmaları, penis gövdesi, glans yaralanmalarını düzeltmek ciddi ameliyatlar zinciri gerektirebilir. Bazen de düzeltmek mümkün olmayabilir, organ kaybına gidebilir” dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Çocuk Cerrahi Prof. Dr. Melih Tugay, sünnet ile ilgili önemli bilgiler verdi. Sünnetin faydalarının bilimsel olarak kanıtlandığını söyleyen Tugay, sünnet olmayan çocuklarda idrar yolu iltihaplanmasının daha sık olarak görüldüğünü söyledi. Bazı çocuklarda sünnet derisinin ucunun çok dar olması idrar çıkışını engelleyebileceğini ifade eden Tugay, bu durumun idrar yolu enfeksiyonu gelişmesine neden olabileceğini ve bebeğin idrar yapma sırasında huzursuz olmasına neden olabileceğini kaydetti.. Sünnet derisi bazen kendisi kızarıp şişer ve iltihaplanabileceğini belirten Tugay, sünnet operasyonu sırasında idrar kanalı yaralanmaları, penis gövdesi yaralanması ve glans yaralanmalarını düzeltmenin zor olabileceğini ifade etti..

Sünnet derisi fizyolojik olarak penisin en uç kısmına yapışıktır

Sünnet derisi hakkında bilgiler aktaran Tugay, “Sünnet penisin en uç kısmında bulunan idrar çıkış deliğini kapatan derinin kesilerek alınmasıdır. Sünnetle alınan deri penis ucunu ve idrar deliğini örtmektedir. Derinin altında krem, cilt epitelinin dökülmesiyle oluşan kalıntılar oluşmaktadır. Bunlar derinin altında beyaz renkli mum gibi bir yapı şeklinde görülmektedir. Bazen smegma denilen ve fizyolojik bir durum olan bu yapı iltihaplanma denilerek temizlenmeye çalışılmaktadır. Bu kesinlikle yanlış bir yaklaşımdır. Sünnet derisi fizyolojik olarak penisin en uç kısmına yapışıktır. Bu sebeple buranın tam olarak temizlenmesi mümkün değildir. Burayı temizlemek için derinin geriye çekilerek temizlenmesi ise bu fizyolojik yapışıklığın açılması esnasında ciddi ağrıya ve kanamalara sebep olmaktadır” dedi.

Sünnet derisinin ucunun çok dar olması idrar çıkışını engelleyebilir

Erken yaşta sünnetin faydalarına değinen Dr. Tugay sözlerini şöyle sürdürdü: “Sünnetin faydalı olduğunun bilimsel olarak gösterildiği bir başka gerçek ise sünnet olmayan çocuklarda idrar yolu iltihaplanmasının daha sık görülmesidir. Bazı çocuklarda sünnet derisinin ucunun çok dar olması idrar çıkışını engelleyebilir. Bu idrar yolu enfeksiyonu gelişmesine neden olabilir ayrıca bebek idrar yaparken çok huzursuz olur. Sünnet derisi bazen kendisi kızarıp şişer ve iltihaplanır. Bu duruma postit adı verilir. Sünnet derisi bilinçsizce geriye doğru çekilirken çok zorlanırsa parafimozis dediğimiz sünnet derisinin penisin uç kısmına sıkışarak peniste kan akımını bozabilir. Bu durumda acil sünnet gerekebilir. Bu derinin sünnetle alınması bahsettiğimiz problemlere karşı korunma sağlar.”

Bebeklik döneminde yapıldığında en önemli avantajı, kolay atlatılması

Sünnetin bebeklik döneminde yapılmasının fayda sağlayacağını söyleyen Tugay, “Sünnet her yaşta uygun koşullarda yapılabilir. Özellikle bebeklik döneminde yapıldığında en önemli avantajı bilinç düzeyi gelişmediği için bebeğin bu süreci kolaylıkla atlatmasıdır. Daha büyük yaşlarda ise bazı çocuklarda sünnet ciddi bir korku ve sıkıntıya yol açmaktadır. Sünnetin belli bir yaş aralığında yapılmaması gerektiği söylemi ciddi bir bilimsel kanıta dayanmamaktadır. Sünnette en çok dikkat edilen nokta hastamızın mümkün olduğu kadar ağrı ve sıkıntı yasamadan işlemin gerçekleştirilmesidir. Sünnetten sonra kesilen derinin uzunluğu penisin baş kısmını örtmeyecek kadar olmalıdır. Çok şişmanlarda ya da genital bölgesinde derialtı yağ dokusu kalın olan çocuklarda penisin baş kısmı deri altında kalabilir. Bu geçici bir durumdur” şeklinde konuştu.

Sünnetin hastanelerde tecrübeli hekimler tarafından yapılması gerekmektedir

“Sünnet derisi uygun teknikle yapılmamışsa veya uzun bırakılmışsa bu durum kalıcı olabilir” ifadelerine yer veren Prof. Dr. Melih Tugay, “Kliniğimizde yara izi kalmaması için dikiş kullanmadan özel bir doku yapıştırıcısı kullanılarak sünnet yapılmaktadır. Bu sayede sünnet olduğu gün itibariyle hasta normal yaşantısına geri dönebilir, banyo yapabilir, normal iç çamaşır veya bez kullanabilir. Bu yöntemde pansuman yapılmaz. Yaklaşık 10 gün içinde sünnet yarası iyileşmiş olur. Tıbbi olarak sünnetin yapılmasının belli bir mevsimi yoktur. Bizim dikkat ettiğimiz nokta okula giden çocukların derslerini etkilememesidir. Sünnetten sonra gelişen ciltle ilgili estetik hataların bir kısmı ve eksik sünnet düzeltilebilir. Fakat idrar kanalı yaralanmaları, penis gövdesi, glans yaralanmalarını düzeltmek ciddi ameliyatlar zinciri gerektirebilir. Bazen de düzeltmek mümkün olmayabilir, organ kaybına gidebilir. Bu nedenle sünnetin hastanelerde tecrübeli hekimler tarafından yapılması gerekmektedir” dedi.