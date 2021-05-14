Çocuklarının bayramlaşmak için aradığı baba ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuklarının bayramlaşmak için aradığı adam, evinde ölü bulundu.

Olay, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Mehmet Karataş'ı telefonla arayan çocukları ulaşamayınca durumu mahalle muhtarına bildirerek, evin kontrol edilmesini istedi. Bunun üzerine muhtar Yusuf Öner, jandarma ile birlikte eve girdi. Yatağında hareketsiz yattığı görülen Karataş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mehmet Karataş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, 5 gün önce aşısı korona virüs olduğu öğrenildi.