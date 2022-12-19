İhlas Haber Ajansı

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Çok sayıda tabanca ele geçirildi

Kocaeli’de jandarma ekiplerinin bir şüphelinin ikametinde yaptığı aramada 23 tabanca ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekiplerinin bir şüphelinin ikametinde yaptığı aramada 23 tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Gebze'de bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 23 tabanca, 23 tabanca şarjörü, 8 tabanca fişeği ve susturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

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