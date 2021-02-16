İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çöken çatı altındaki hayvanları kurtarmak için zamanla yarıştılar

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde üzerine biriken karın ağırlığı ile çöken ahırda mahsur kalan çok sayıda küçükbaş hayvan, belediye ekiplerince telef olmaktan kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üzerine biriken karın ağırlığı ile çöken ahırda mahsur kalan çok sayıda küçükbaş hayvan, belediye ekiplerince telef olmaktan kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında Gölcük 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir ahırın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çöken çatının altında mahsur kalan çok sayıda küçükbaş hayvanı kurtaramayan vatandaş, durumu Gölcük Belediyesine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden belediye ekipleri, İş makinelerinin de yardımı ile ahırın çöken çatısı kaldırılarak küçükbaş hayvanlar telef olmadan kurtarıldı. Sağ salim hayvanlarına kavuşan ahır sahibi ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.