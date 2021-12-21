Çöken istinat duvarında çalışmalar devam ediyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün akşam çöken istinat duvarı sebebiyle iki ev boşaltıldı. Gündüz ise bölgede çalışmalar hızlandırıldı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Turgut Mahallesi Öz Evliya Çelebi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina yapmak için hafriyat alan inşaat firmasının iş makinası, duvarın dibine fazla yanaştı. Yağmurun da etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çökmenin ardından gelen gürültünün şiddetiyle vatandaşlar panik içerisinde sokağa döküldü. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tedbir amaçlı bölgedeki 2 evi boşalttı.

Gündüz yüklenici firma yetkilileri bölgeye gelerek, çalışmalarına başladı.