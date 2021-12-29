İhlas Haber Ajansı

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Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi

Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastası vatandaşlara glutensiz gıda yardımında bulundu.


Çayırova Belediyesi, çölyak hastalarının mağdur olmamaları için glutensiz gıda desteğinde bulundu. Ömrü boyunca sadece glutensiz gıdalar tüketmek zorunda olan vatandaşlara yardım elini uzatan Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan 41 çölyak hastasına ücretsiz olarak ikişer koli glutensiz gıda desteği sağladı. Özel olarak hazırlanan glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri, Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim edildi. Çayırova Belediyesi ilçenin tüm mahallelerinde ikamet eden çölyak hastası vatandaşlara glutensiz gıda yardımı yapmaya devam ediyor.

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