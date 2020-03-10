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Çölyaklılardan Başkan Hürriyet'e glütensiz ekmek teşekkürü

İzmit Belediyesinin glütensiz ekmek satış hizmeti için çölyak hastaları Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.

İzmit Belediyesinin glütensiz ekmek satış hizmeti için çölyak hastaları Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.


İzmit Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen glütensiz ekmek satışı hizmeti tüm hızıyla sürüyor. Kar amacı güdülmeden, alış fiyatıyla hastalarla buluşturulan ekmek satışları, beslenmeye yüksek fiyatlar harcamak zorunda kalan çölyak hastalarını memnun etti. İzmit Belediyesi Belsa Plazada bulunan Down Cafe ile Sabrı Yalım Parkı'ndaki satış noktalarından ihtiyaçlarını gideren çölyak hastaları, hizmet için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ettiler.

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