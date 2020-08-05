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Çöp kamyonu ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde manevra yapan çöp kamyonu ile duvar arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde manevra yapan çöp kamyonu ile duvar arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.


Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede çöp toplayan F.A. idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu geri geri manevra yaparken duvara çarptı. Temizlik işçisi Ayhan Kazak (41) ise çöp kamyonu ile duvar arasında sıkıştı. Olayı gören Kazak'ın iş arkadaşları durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kazak, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayhan Kazak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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