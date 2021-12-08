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Çöp konteynerinin yanında poşetlenmiş halde telef olmuş hayvanlar bulundu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir çöp konteynerinin yanında 2 köpek ve 2 kedi, telef olmuş halde bulundu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir çöp konteynerinin yanında 2 köpek ve 2 kedi, telef olmuş halde bulundu.


Olay, Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi ile Çuhane Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçen bir vatandaş, çöp konteynerinin yanında poşetli şekilde 2 köpeği ve 2 kediyi telef olmuş olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hayvanları telef olma sebebinin araştırılması için barınağa götürdü.

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