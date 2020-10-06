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Çöp konteynerleri parfümlü dezenfektan ile yıkanıyor

Çayırova Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan çöp konteynerlerini parfümlü dezenfektan ile yıkayarak hem temizlenmelerini hem de kötü konuya neden olmamalarını sağlıyor.


Daha temiz ve sağlık bir şehir için temizlik hizmetlerine çok önem veren Çayırova Belediyesi, vatandaşları rahatsız eden çöp kokularını kökünden çözen sistemi hayata geçirdi. Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ‘Sağlıklı Temiz İlçe' projesi kapsamında çöp toplama kamyonlarına takılan teknolojik aparatlar sayesinde çöp konteynırı parfümlü dezenfektan ile yerinde yıkanarak güzel kokularının etrafa yayılması sağlanıyor.


Çalışmaların çevre temizliği için önemli olduğuna değinen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Pandemi sürecinden önce bu projeyi planlamıştık, fakat bu süreçte hayata geçirmek nasip oldu. Kocaeli'nde bir ilk olma özelliği taşıyan temizlik projesinin Korona salgın tedbirleri kapsamında büyük bir katkı sunacağı aşikâr. Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz Sağlıklı Temiz İlçe projesini başlatarak yaşanabilir bir şehir için seferber oldu. Kısa zaman içinde Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü araç filomuzu genişletip tüm mahallelerde çöp konteynırlarını yenileyerek ve yerinde yıkama yaparak etrafa güzel kokularının yayılmasını sağlayacağız” dedi.

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