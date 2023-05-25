Çöp taksiler ile temizliğe devam

Özellikle moloz, bağ bahçe atıkları, mobilya atıkları gibi atıkların kent genelinde toplanmasında büyük fayda sağlayan çöp taksiler, ilçenin temizliğinde hızlı ve pratik çözümler sunuyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün öncülüğünde hizmete alınan 2 çöp taksi aracı ile çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan moloz, bahçe ve mobilya atıkları toplanıyor. Vatandaşlardan gelen talepleri daha hızlı bir şekilde yerine getiren çöp taksi ekipleri, hem daha hızlı ve pratik hem de tasarruflu bir şekilde temizlik işleri yerine getiriyor.

Başiskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hem insan hem de çevre sağlığı için moloz ve bahçe atıklarının gelişigüzel atılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, özellikle çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan moloz atıkların önce çuvallara doldurularak çöp konteynerlerinin yanına bırakılması, ardından belediyenin çağrı merkezinin aranması gerektiği ifade edildi.