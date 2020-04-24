Çöplükte cesedi bulunan şahsın katil zanlısı kardeşi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs temizliği yapan bina sakinlerinin attığı çuvaldan çıkan ve 18 yıl önce öldürüldüğü belirlenen şahsı, bıçaklayarak öldürdüğünü kabul eden kardeşi tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde İzmit Belediyesi'ne ait çöp döküm alanında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş bir insan cesedi buldu. İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye temizlik çalışanlarının ifadelerini alarak cesedin olduğu çuvalın Serdar Mahallesi'nde bir bina önünden alındığını belirledi.

Binada korona virüs temizliği cesedi ortaya çıkardı

Cesedin alındığı binada araştırma yapan polis ekipleri, bina sakinlerinin korona virüs nedeniyle evde kaldıkları sırada binada genel temizlik başlattıklarını, bu sırada kullanılmayan atıl haldeki dairedeki çuvalı çöp zannederek attıklarını belirledi. Dairede yaşayanları sorgulayan ekipler, cesedin kimliğinin Ercüment Ç.'ye (49) ait olduğunu ve ailesinin de Sakarya'da yaşadığı bilgisine ulaştı. İncelemeyi derinleştiren ekipler, Ç. ailesinin 2002 yılında Ercüment Ç. için kayıp ilanında bulunduklarını ve ifadelerinde Almanya'ya gitmiş olabileceğini söylediklerini tespit etti. İncelemeyi derinleştiren ekipler, cinayet şüphelisi olarak Ercüment Ç.'nin iki kardeşi R. Ç. (39) ve E. Ç.'yi gözaltına aldı.

Kayıp ilanı verdikleri abisini öldürdüğünü itiraf etti

Gözaltına alınarak Kocaeli Emniyetine getirilen iki kardeşten R.Ç., 2002 yılında Sakarya'daki evlerinde abisi ile aralarında tartışma çıktığını, daha önce de sık sık tartıştıkları abisini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. R.Ç. ifadesinde, abisini öldürdükten sonra battaniyeye sararak İzmit'te bulunan evlerine getirerek kum dolu çuvala koyarak evden ayrıldığını söyledi. Gözaltına alınan E.Ç.'nin ise cinayet hakkında bilgisi olmadığını, abisinin kayıp olduğunu düşündüğünü söyledi.

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şahıslardan cinayeti işlediğini itiraf eden R.Ç. ile kardeşi E.Ç., emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan R.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Ç. ise yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.