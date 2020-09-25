İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çöpteki bayrağı çıkarıp duvara asan temizlik işçisi ödüllendirildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde temizlik görevlisi olarak görev yapan 45 yaşındaki Mümin Erikçi’nin çöp konteynerine atılan Türk bayrağını alıp öptükten sonra bahçenin tel örgülerine asması duygu dolu anlar yaşattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde temizlik görevlisi olarak görev yapan 45 yaşındaki Mümin Erikçi'nin çöp konteynerine atılan Türk bayrağını alıp öptükten sonra bahçenin tel örgülerine asması duygu dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bayrak hassasiyeti nedeniyle temizlik işçisini ödüllendirdi.


Fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı


Kocaeli'nin Darıca ilçesinde temizlik görevlisi olan Mümin Erikçi (45) çöp konteynerine atılan Türk bayrağını alıp öptükten sonra hemen yan tarafında bulunan bahçenin tel örgüsüne astı. O sırada yoldan geçen CHP Darıca Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşılan bu anlar görenleri hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.



“Milletim adına teşekkür ediyorum”


Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntünün ardından temizlik görevlisi Mümin Erikçi'yi makamında ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bayrak hassasiyeti nedeniyle Erikçi'yi ödüllendirdi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptığı açıklamada, "Temizlik görevlisi arkadaşımız, bölgesinde çalışırken, üzülerek söylüyorum, ilgisiz bir vatandaşımız maalesef bayrağımızı çöpe atmış. Sağ olsun kıymetli personelimiz, hassasiyetiyle beraber bunu orada görmesi, milli ve manevi değerlere sahip olması nedeniyle bayrağımıza sahip çıkması nedeniyle Darıca halkı ve milletim adına teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi olarak böyle güzel yürekli personelle çalışmaktan ayrıca mutlu olduğumuzu ifade ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.