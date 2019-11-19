Çöpten kurtarılan Atatürk Belgeseli İzmitliler'le buluşacak

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının İzmitlilerle buluştuğu gün olan 19 Kasım'da yok olacakken kurtarılan Atatürk Belgeselini İzmitliler'le paylaşacak.

İzmit Belediyesi, 10 Kasım 1938 de aramızdan ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının 19 Kasım 1938 de İstanbul Dolmabahçe Sarayından alınarak Ankara'ya nakli sırasında Yavuz Zırhlısı ile İzmit Tren garına getirilişi ve İzmit halkının son kez vedalaşması anısına “Ata'ya Veda Belgeseli” gösterimi gerçekleştirecek. Belgesel gösterimi 19 Kasım Salı(bugün)saat 18.00'da Mimarlar Odası Taş Bina'da yapılacak. Etkinlikte İzmit Belediyesi tarafından tarihe kazandırılan “Ata'ya Veda Belgeseli” İzmitlilerle buluşacak.

Belgesel filminin makarası Kocaelispor'un eski başkanı, Hordi Meydanın eski Başkanı Cemal Derya tarafından geri dönüşümde tesadüfen bulunmuş olup, İzmit Belediyesine teslim edilmişti. Teslim alınan film makarası İstanbul'da günümüz teknolojisine uygun hale getirilmiş ve ortaya acıkan eser, filmin yapımcısı Kunt Tulgar'a ulaşılmış ve uzun yıllar sonra gün yüzüne çıkması sağlanan film bu anlamlı günde İzmitlilerle buluşacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının ve cenaze töreninin başından sonuna kadar anlatıldığı belgesel gösterimi sonrası eserin sahibi Kunt Tulgar İzmitlilerle anılarını paylaşacak.

Bu organizasyonun kendileri için büyük anlam taşıdığınız belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 81 yıl önce İzmit'ten uğurladık ve asla unutmadık. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bu kıymetli günde tüm halkımızı Ata'ya Veda Belgeselini hep birlikte izlemeye davet ediyorum” diyerek tüm halkı bu özel programa davet etti.