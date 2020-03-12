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Çorba imalathaneleri denetlendi

İzmit Belediyesi ve İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri işbirliğiyle, cenaze evlerinde ve çorba çeşmelerine ikram edilen çorbaların hazırlandığı imalat ve üretim yerleri denetlendi.


İzmit Belediyesi, kentte toplu alım yapılarak vatandaşa sunulan yemek hizmetlerinin denetlemelerini titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü elemanlarının işbirliğiyle, ilgili firmaların imalathane ve işyerlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde işyerlerinin hijyen koşullarına uygun olduğu görülürken, halk sağlığını tehdit edici olumsuzluğa rastlanılmadı.


Denetimlerde yemek menü gramajı ve çevre temizliği gibi konular da denetlendi. Yetkililer periyodik olarak denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

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