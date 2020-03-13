Coşkun Aral, İzmit'te fotoğraf tutkunlarıyla buluştu

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği ortaklığında uluslararası savaş fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, İzmitlilerle Yunus Emre Kültür Merkezi'nde söyleşide bir araya geldi. Söyleşiye İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ve çok sayıda misafir katıldı. Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler, “Biz İzmit Belediyesi olarak bu tarz faaliyetlerin destekçisiyiz. Özellikle Coşkun Bey gibi tarihe imzasını atmış isimlerin paylaşımlarını bizlere aktarması mutluluk verici. Genç kuşağın bu etkinlikleri kaçırmaması gerekiyor. Bugün kendisinin bizlerle paylaşacakları çok önemli paylaşımlar olacak. Burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

Başkan Yardımcısı Cem Güler'in ardından kısa bir özgeçmişle konuşmasına başlayan Coşkun Aral, “Uzun zamandır buraya gelme planım vardı ama bazı rahatsızlıklarımdan dolayı bugüne kısmet oldu. Bu mesleği yapıyorsan böyle rahatsızlıklar, hastalıklar oluyor. Biz bilgi taşıyan insanlarız. Burada sizlerle bazı anılarımı paylaşacağım. İzleyeceğimiz görüntülerle birlikte genç arkadaşlarımız da bilgi sahibi olacaklar. Benim ilk gittiğim savaşlar yakın coğrafya savaşlarıydı. O bölgelerde savaşın gerçeğini öğrendim. İlk tanık olduğum operasyon İsrail'in Lübnan'da yaptığı askeri operasyondu” diye konuştu.

Savaş muhabirliği yaptığı dönemlerden bahseden Aral, “Sadece sivillerin bulunduğu alanlarda yapılan savaşlara tanık oldum. İnsan insanın kardeşi olması gerekirken var olan egoların üstünden insanın insanı katlettiği bir dünya haline gelmiştik. İnsanların boşu boşuna öldüğü bir dünya haline geldik. Bu savaşların her zaman süreceğini anladım. Çünkü silah satarak para kazanılan bir dönemde yaşıyoruz” şeklinde konuştu.