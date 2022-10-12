Çubukluosmaniye'de menfezin betonarmesi tamamlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Çubukluosmaniye köyüne yapılan menfezin betonarmesi tamamlandı. Çalışmanın taş duvar ve yaya korkulukları ile süreceği öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Çubukluosmaniye köyüne menfez yapılıyor. Altından dere akan eski ve küçük köprü yıkılarak yerine yeni menfez kuruluyor. İzmit Çubukluosmaniye köyünü Kandıra yoluna bağlayan yol üzerinde inşa edilen menfez için çalışmalar sürüyor. Menfezin betonarmesi tamamlandı.

Taş duvar ve yaya korkulukları yapılacak

Çubukluosmaniye köyüne kurulan menfezin etrafına 300 metreküp taş duvar yapılacak. Ayrıca beton yaklaşım plakları ve 600 metreküp dolgu malzemesiyle dolgu çalışması devam ediyor. Menfezin üzerinin asfaltlanması ve yaya korkuluk imalatlarının da tamamlanması sonrası yol trafiğe açılacak.