İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde millet bahçesi içinde düştükleri çukurda mahsur kalan iki kaplumbağa, itfaiye ve zabıta ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde millet bahçesi içinde düştükleri çukurda mahsur kalan iki kaplumbağa, itfaiye ve zabıta ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.


Olay Darıca Millet Bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Darıca Millet Bahçesinde devriye atan özel güvenlik görevlisi bir çukura düşen kaplumbağaların mahsur kaldığını görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri, kaplumbağaları mahsur kaldıkları çukurdan kurtardı.


Dışarı çıkarılan ve çamurla kaplanan kaplumbağalar, güvenlik görevlisi tarafından su ile yıkanarak temizlendi. 2 kaplumbağa daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.