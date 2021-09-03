Cumhur İttifakı Derince'de buluştu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Derince Belediye Başkanı Zekin Aygün, MHP Derince İlçe Başkanlığı görevine atanan Salim Sayar'ı ziyaret etti.

Derince'de bir dizi temasta bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, belediye meclis üyeleri ve teşkilat yöneticileri ile birlikte MHP Derince İlçe Başkanlığına atanan Salim Sayar ve yönetimini ziyaret etti. Sayar ve yönetimine başarı dileklerinde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Doğduğumuz ve büyüdüğümüz ilçemize arkadaşlarımızla beraber hizmet etmeye çalışıyoruz. Küresel yapının bölgemizde ve ülkemizde oynadığı oyunları hepimiz biliyoruz. Cumhur İttifakımız ülkemizin bekası için önemlidir. 2023 hedefiyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Toplantıda son konuşmayı yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ise "Öncelikle başkanımıza ve yönetimine hayırlı olsun diyorum. Bu birliktelik, ülkenin birliği, bütünlüğü ve beraberliği için el ele vermiş bir sürecin nişanesidir. Cumhur İttifakı'nın yola revan olmasının temel felsefesi, yıkmaya talip olanların önünde yapmaya devam etmesidir" diye konuştu.