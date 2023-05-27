Cumhur İttifakı Derince'de tek yürek oldu

Cumhur İttifakı'nın Derince'de düzenlediği Türkiye Yüzyılı Söyleşilerine yoğun katılım sağlanırken vatandaşların sandığa giderek iradelerine sahip çıkmaları istendi.

28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı, Harikalar Sahili'nde yer alan Derince Belediyesi Gösteri Merkezi'nde program düzenledi. Düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Söyleşileri" programına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Araştırmacı-Yazar Abdurrahman Uzun, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, BBP Derince İlçe Başkanı Fatih Ekmekçioğlu, Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, meclis üyeleri, teşkilat yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Söyleşide 28 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın başlayacağını ifade etti. Uzun, tüm vatandaşlardan sandığa giderek, iradelerine bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmalarını istedi. Katılımın son derece yoğun olduğu programda konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun'un katılımıyla düzenlenen Türkiye Yüzyılı Cumhur İttifakı Buluşması programında yine tek yürek olduk. Aktardığı bilgiler dolayısıyla kıymetli konuğumuza ve programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.