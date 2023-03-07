Cumhur İttifakı ortakları bir arada

MHP ve BBP Kocaeli yönetimiyle bir araya gelen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Ülkemizin bekası, milletimizin refahı için hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizle, ülkemizi yüceltmeye devam edeceğiz" dedi.

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Kaan Şengil ve İl Koordinatörü Metehan Küpçü, yönetim kurullarıyla birlikte, 1 Mart'ta ataması yapılan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Talus, "Cumhur İttifakı ortağımız MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Cumhur İttifakı'mızda birlikte yol yürüdüğümüz Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, İl Başkanı Kaan Şengil ve yönetimlerine nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyorum. Ülkemizin bekası, milletimizin refahı için hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizle, ülkemizi yüceltmeye devam edeceğiz" dedi.