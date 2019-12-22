Cumhurba?kan? Erdo?an: "2027'de 6 denizalt?m?z deniz kuvvetlerinin emrinde hizmet verecektir"

KOCAEL? (?HA) ? Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, "T?rkiye'yi adeta denize ad?m atamaz hale getirmenin haz?rl?klar? i?erisindeydiler. Bizim durduk yere kimseyle maraza ??karmak, hak ve hukukunu gasp etmek gibi niyetimiz yoktur" dedi.

Cumhurba?kanl??? Savunma Sanayii Ba?kanl??? taraf?ndan y?r?t?len Yeni Tip Denizalt? Projesi'nin birinci denizalt?s? Pirireis, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n kat?ld??? t?rende suyla bulu?tu. Ayr?ca 5'inci gemi Seydialireis'in ilk kaynak t?reninin de yap?laca?? programda konu?an Milli Savunma Bakan? Hulusi Akar, "Bug?ne kadar mazlum, ma?durlar?n yan?nda olduk. Suriye'de oldu?u gibi Libyal? karde?lerimizin yan?nda olmaya da devam edece?iz. T?rkiye Savunma Sanayindeki ihtiya?lar?n? kendisi yapabilir hale gelene kadar dinlenmeyerek gece, g?nd?z ?al??maya ve ?retmeye devam edece?iz. Y?ksek teknolojiye dayal? yerli ve millilik oran?n? y?zde 70'e ??kard?k. Bu oran? 75'e ??karmak i?in ?al???yoruz. Hep birlikte omuz omuza ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon i?erisinde ?al??arak hedeflerimize ula?aca??m?za y?rekten inan?yoruz. Denizalt?lar?m?z?n hay?rl? olmas?n? diliyorum" dedi.

"2027'de 6 denizalt?m?z deniz kuvvetlerinin emrinde hizmet verecektir"

Cumhurba?kan? Erdo?an ise yapt??? konu?mada, "Bug?n burada ?lkemizin ?nemli savunma sanayi projelerinden biri olan yeni tip denizalt?lar?ndan birinin havuza ?ekilmesi di?erinin de ilk kayna?? vesilesiyle bir araday?z. Pirireis'in in?as? yakla??k 4 y?l ?nce ba?lad?, in?allah 2022 y?l?nda Pirireis denizalt?m?z hizmete girecek. Pirireis'in ard?ndan H?z?rreis, Muratreis ve Ayd?nreis'in ilk kaynak t?renleri yap?lm?? ve in?a s?recine ge?ilmi?ti. 5'inci olan Seydialireis'in ilk kayna??n? bug?n ger?ekle?tirece?iz. Serinin son gemisi olan Selmanreis'in in?as?na ?n?m?zdeki y?l bitmeden ba?layaca??z. 2022'den itibaren her y?l bir denizalt?m?z daha hizmete girecektir. 2027'de 6 denizalt?m?z deniz kuvvetlerinin emrinde hizmet verecektir. Denizalt?lar?m?z?n hay?rl? olmas?n? Allah'tan diliyorum. Milli deniz alt? projemizi s?ratle hayata ge?irmek hedefimiz. ?lk kaynak, denize indirme ve hizmet t?renlerinde in?allah yine birlikte olaca??z. Denizalt?lar?m?za isimleri verilen reislerin her biri abide ki?iliklerdir. B?t?n ?mr? deniz ve sava?ta ge?en Pirireis'in verdi?i m?cadeleler gen?lerimize ?rnek olacak kahramanl?klarla dolu" dedi.

"Bizim durduk yere kimseyle maraza ??karmak, hak ve hukukunu gasp etmek gibi niyetimiz yoktur"

Erdo?an, T?rkiye olarak gelece?e g?venle bakabilmek i?in ?nce maziden atiye g??l? bir k?pr? kurmak gerekti?ini belirterek, "Milletimize uzun y?llar boyunca bilin?li bir ?ekilde tarih, k?lt?r, medeniyet ve ba?ar?lar? unutturulmak istenmi?tir. Bu millet, devlet g?kten zembille inmi??esine ge?mi?iyle tarihi kopar?lmak istenmi?tir. Ecdad?n?n miras?na gizli sakl? okunan kitaplarla sahip ??km??t?r milletimiz. Devletlerimizin 2 bin 200 y?l? a?k?n k?kl? bir mazisi bulunuyor. Devletlerimizin haritas?n? g?z ?n?ne getirdi?imizde ortaya muhte?em bir manzara ??k?yor. Her yerde izimiz vard?r. Bu ?lke ve milletin tarihini bilmeyenler, att???m?z her ad?mda bize burada ne i?iniz var diye soruyorlar, as?l sorulmas? gereken soru biz bunca zamand?r niye oralarda yokmu?uz olmal?d?r. ?lkemizin izledi?i politika hakk? olmad??? yerlere m?dahalede bulunma de?ildir, hem kendimiz hem dost ve insanl?k i?in gecikmi? i?in bir hak tescili m?cadelesi i?erisindeyiz. Libya y?netimi ile y?r?tt???m?z ?al??malar da bu ?er?evededir. Denizcilerimizin a??rl?kta oldu?u platformda Do?u Akdeniz ve Libya meselelerinde biraz daha durmak istiyorum. T?rkiye'yi adeta denize ad?m atamaz hale getirmenin haz?rl?klar? i?erisindeydi. Bizim durduk yere kimseyle maraza ??karmak, hak ve hukukunu gasp etmek gibi niyetimiz yoktur. B??ak g?rtla?a dayanana kadar s?kunetimizi bozmad?k. Ancak bu geldi?imiz noktada sessizli?imizi devam ettirme l?ks?m?z yoktu. Bize denize girecek k?y? olta atacak sahil bile b?rakmayacaklar, kar??m?zdakilerin hak hukuk adalet, insaf diye bir dertleri bulunmuyor. T?rkiye ve T?rk milletine kar?? ?yle bir kinleri var ki ellerinden gelse bizi sadece Anadolu'dan de?il d?nyadan k?k?m?z? kaz?yacaklar. Hamd olsun ?lkemiz art?k bu t?r niyet ve a??k sald?r?lara kar?? kendi hakk?n? hukukunu ??karlar?n? koruyacak g??, irade ve imkana sahiptir. ?lkemizin KKTC ve Libya ile yapt??? anla?malar uluslararas? hukuka di?er yerlerdeki benzer ?rneklere tamamen uygundur. Akdeniz'de en uzun k?y? ?eridine sahibi T?rkiye'de bal?k??l?kta y?zde 1 pay alacak orana sahip olmas?na sessiz kalmayaca??z. Bizim gerek k?ta sahanl??? ve deniz yetki alanlar? meselesinde yerle?ik uygulamalara ayk?r? hi?bir ad?m?m?z yoktur. Libya ile yapt???m?z deniz yetki alanlar?n?n s?n?rlanmas?n?n uluslararas? ve kendi hukukumuzla ?eli?en bir husus bulunmuyor. T?rkiye olarak deniz yetki alanlar? konusunda Libya ile 10 y?l ?nce ilk ad?mlar? att?k ve halen Deniz Kuvvetleri Komutanl???m?z?n bu konuda haz?rlad??? raporlar ortadad?r" diye konu?tu.

"Bizi d??lama ile kar??m?za gelmesin hi? kimse"

"Me?ru Libya y?netimiyle 27 Kas?m'da yap?lan anla?ma bundan 10 y?l ?nce y?r?m?? ve neticelendirilmi?tir" diyen Erdo?an, "Bu anla?man?n gereklerini t?m?yle yerine getirece?iz. Hak sahibi oldu?unu s?yleyen ve herkesle g?r??meye, konu?maya ve yeni yollar bulmaya ?al??aca??z. Bizi d??lama ile kar??m?za gelmesin hi? kimse. En uzun k?y? sahibi ?lke olarak biz buradaki haklar?m?z? korumak i?in sonuna kadar t?m imkanlar?m?zla m?cadele etmekte kararl?y?z. Geni? bir co?rafyaya y?nelik a??l?m politikalar? hayata ge?irdik, tarihimiz ve medeniyetimizde var olan a??k kap?lar? yeniden ke?fetmektir. Halklar nezdinde ?ylesine bir kucakla?ma ya?ad?k ki hi?bir yerde kendimizi yabanc?, ?teki hissetmedik. Hangi k?ken, renk, dile sahip olursa olsun sevin?leri g?zlerinden okunan insanlarla uzun aradan sonra yeniden kar??la?an karde?lerin hasretiyle kucakla?t?k. Kiminin zul?m ile kiminin tehdit ile elde edemedi?ini biz sadece bir selam ve temasla m?tevazi imkanlarla ziyadesiyle olu?turmay? ba?ard?k. Bu politikan?n sonu?lar?n? ?ok daha ?arp?c? bir ?ekilde g?rd?k. T?rkiye'nin b?lgesinde ve d?nyada geli?tirdi?i onurlu politika ile zincirlerini k?rmaya ba?lad???n? g?renler adeta panikledi. ?n?m?ze kurulan tuzaklar? birer birer bozarak hedeflerimize do?ru y?r?meye devam ediyoruz" dedi.

"Libya bizim i?in gerekirse can?m?z pahas?na yan?nda yer almam?z gereken bir yerdir"

Libya'n?n yan?nda yer alacaklar?n? belirten Erdo?an, "?imdi de tarih ve hukuk bilmez baz? gafiller kimi zaman a??k?a ve kimi zaman i?lerinden 'Libya nere T?rkiye nere' diyebiliyorlar. Bizi macerac?l?kla su?luyorlar. BM'nin tan?d??? belli g??lerin piyonu olan illegal ?ahsa sahip ??k?yorlar. T?rkiye Libya denizden kom?udur. Biz Libya ile Akdeniz'de her t?rl? i?birli?i ve ortak ?al??maya hak sahibiyiz. Libya bizim i?in gerekirse can?m?z pahas?na yan?nda yer almam?z gereken bir yerdir. Libya'da da say?lar? milyon ile ifade edilen soyda?lar?m?z bulunuyor. T?rkiye ne Suriye ne de Libya ile vard??? mutabakattan kesinlikle geri d?nmeyecektir. Son d?nemde me?ru Libya y?netimine ?ok ciddi desteklerimiz oldu gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu art?raca??z" ifadelerini kulland?.

Kocaeli G?lc?k Tersane Komutal???nda ger?ekle?tirilen t?rene Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n yan? s?ra; Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Fuat Oktay, Milli Savunma Bakan? Hulusi Akar, Savunma Sanayi Ba?kan? Prof. Dr. ?smail Demir, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar G?ler, Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral ?mit D?ndar, Hava Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Hasan K???kaky?z, Deniz Kuvvetleri Komutan? Oramiral Adnan ?zbal, Kocaeli Valisi H?seyin Aksoy, Kocaeli B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Tahir B?y?kak?n, Donanma Komutan? Koramiral Erc?ment Tatl?o?lu ve ?ok say?da davetli kat?ld?.

Pirireis denizalt?s?n?n 2022 y?l?nda hizmete girmesi planlan?yor. Proje kapsam?nda in?a faaliyetlerine devam edilen di?er 5 denizalt? ise 2027'ye kadar hizmete al?narak donanman?n g?c?ne g?? katacak. Proje kapsam?nda in?a edilen Pirireis denizalt?s?; 68,35 metre uzunlu?a, 6,3 metre mukavim tekne d?? ?ap?na, bin 850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip bulunuyor. D?nyaca "Tip-214" olarak tan?nan ve sahip oldu?u yak?t pili teknolojisi sayesinde havadan ba??ms?z tahrik kabiliyetine sahip denizalt?, T?rk Deniz Kuvvetleri i?in bir ilk olma ?zelli?ine sahip. Su alt?, su ?st? ve kara hedeflerine kar?? silahlarla donat?lm?? olan denizalt?, bir?ok tipte torpido, f?ze atabilme ve may?n d?kebilme ?zelli?i ile dikkat ?ekiyor. Ayr?ca proje kapsam?nda in?a edilen denizalt?larda geli?tirilen milli sistemler kullan?l?yor.

Gizlilik i?inde uzun s?re harekat ger?ekle?tirebilme, y?ksek s?ratli geli?mi? torpidolar?, g?d?ml? mermi kabiliyeti olan 6 denizalt? Deniz Kuvvetleri Komutanl???na kazand?r?lacak.