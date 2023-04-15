Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Affedersiniz 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilebilir mi?"

KOCAELİ (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Affedersiniz 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilebilir mi? Kardeşlerim, Kandil'e bu ülke teslim edilir mi? Terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi?” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi'nin açılışı için Kocaeli'ne geldi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu muhteşem katılıma bak. Bugün yine adı koca, gönlü yüce, tabiatın ve tarihin şehri Kocaeli'nin tüm güzel insanlarına buradan selamlarımı gönderiyorum. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz, elhamdülillah Kocaeli Şehir Hastanemiz ile diğer yatırımlarımızın şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bay bay Kemal, sen hayatında böyle hastane gördün mü? Senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Ah ah, rahmetli Savaş Ay hayatta olsaydı da, onunla yaptığın programları bir daha görseydik. Neydi o hastanelerimizin hali? Neydi o kepazelikler? Hastanelerde hastalarımız rehin alınır veya rehine alınır, oralarda ölürlerdi. Hatırlıyorsunuz o günleri değil mi? Kimdi o zaman SSK'nın başında? Bay bay Kemal. Ya bunlara bu vatan teslim edilir mi? Affedersiniz 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilebilir mi? Kardeşlerim, Kandil'e bu ülke teslim edilir mi? Terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi?” diye konuştu.

Dün yaptığı Diyarbakır ziyaretini hatırlatan Erdoğan, “Orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördüm. Ne dediler biliyor musunuz? ‘Başkanım, ne olur bizi bunların eline bırakmayın.' Ya, siz bizi bırakmadıktan sonra, biz sizi bırakır mıyız. Biz bunların ne menem olduğunu biliyoruz. Kandil, bizim Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Hatta Diyarbakır'da, şimdi bu Edirne'de olan Selo var ya, 51 bin Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü? Hatta bu gençlerin üzerinden arabayla geçtiler. Onlar da Kürt'tü. Ne oldu? Kardeşlerim bunların derdi Kürt falan değil. Onlar ne kadar Kürt'se, biz o kadar Türk'üz. Böyle bir durumumuz var. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Abhazıyla tüm kardeşlerimizi, yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışıyla seviyoruz. Bizde ayrım yok, bizde bölücülük yok” şeklinde konuştu.

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSP Genel Başkanı Önder Aksasal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kocaeli milletvekilleri ve adayları, ilçelerin belediye başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da eşlik etti.