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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında vatandaşları selamladı

Cuma namazını Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz çıkışında vatandaşları selamladı.

Cuma namazını Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz çıkışında vatandaşları selamladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım programı için Kocaeli'ye geldi. Cuma namazı için Gebze'nin Hacıhalil Mahallesi'nde bulunan Çoban Mustafa Paşa Camii'ne geçen Erdoğan'a ilgi yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye girişinde ve namaz çıkışında vatandaşları selamladı.

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