Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Curcuna masasını bir değil, birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum"

Bu ne demektir? Toplam 7. Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını bir değil, birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum. Seçim tarihine kadar hiç değilse bu kadarını becerirler herhalde” dedi.

Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye başkanları, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Darbe girişimleri dahil, her yöntemi denediler ama milletimizle birlikte hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte bu güçlü iradeyi yenemediler, yenemeyecekler. İşte şuanda bu meydanda resmi rakam, hamd olsun 70 bin kişi var. Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, büyümesinden rahatsızlık duyan, iç ve dış çevrelerin hepsi de ümitlerini 2023'e bağlamışlar. Son dönemde küresel ekonomik krizin ülkemize olan yansımalarının yol açtığı sıkıntılardan cesaret aldılar. Ekonomideki toparlanma gecikirse milletimizi bu kutlu yürüyüşten vazgeçireceklerini sandılar. Türkiye'nin siyasi, askeri, diplomatik olarak en güçlü dönemini yaşadığı süreçten geçtiğimiz için başka bir sermayeleri de zaten yok. Sırtlarını sıvazlayan büyükelçileri, farklı kimliklerle etraflarına doluşturdukları 5. kol elemanları, FETÖ'sünden, PKK'sına tüm terör örgütlerinin uzantıları kifayetsiz ve kimliksiz siyaset tüccarları, velhasıl Türkiye'nin ve bu kardeşinizin tüm düşmanları, bunlar gaz verdikçe coşuyorlar. Bizim aşkımız birilerininkine benzemez. Biz farklıyız ve bu aşkımızı da kimse gölgeleyemez” diye konuştu.

“Seçim tarihine kadar hiç değilse bu kadarını becerirler herhalde”

"Gerçi hala kendi aralarında anlaşıp cumhurbaşkanı adayı çıkartamadılar" diyen Erdoğan, “Masada 6 kişi var, masanın altında da bir tane. Bu ne demektir? Toplam 7. Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını bir değil, birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum. Seçim tarihine kadar hiç değilse bu kadarını becerirler herhalde. Şaka bir yana, bu en kritik döneminde Türkiye'nin önünü kesmek için gösterilen canhıraş ve bir o kadar da trajikomik gayretleri herkes gibi bizde izliyoruz. Kardeşlerim Allah kimin hangi niyete sahip olduğunu, kimin kiminle yürüdüğünü biliyor. Biz işimize bakıyoruz, onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz bu tezgahla ilk defa karşılaşmıyoruz. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçildiğimiz dönemden itibaren, kendimizi bitmek tükenmek bilmeyen bir mücadelenin içinde bulunduk. Ne dediler, ‘Muhtar bile olamaz.' Bu manşetleri attılar. Sevinç naraları attıkları bir dönemden çıktık, ülkenin önce başbakanlık görevine geldik, ardından halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduk. Yetmedi, üstüne bir de yönetim sistemini değiştirip, tekrar cumhurbaşkanı seçildik. Bütün bu mücadeleyi milletimiz için verdik, milletimizle birlikte verdik” şeklinde konuştu.

"Kadınıyla, genciyle, ana kademesiyle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve 2023'den de zaferle çıkacağız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne vesayetin ayak oyunları, ne terör örgütlerinin kanlı provokasyonları, ne darbe girişimleri, ne de ekonomik tetikçilerin ahlaksız şantajları milli iradenin gücünün üstüne çıkamadı. Onlar husumetin çıtasını yükselttikçe, bizde mücadelenin çıtasını yükselttik. Onlar bunun için kullandıkları kaynakları arttırdıkça, bizde kendi potansiyelimizi daha çok kullandık. Kardeşlerim, yoğun şekilde önceleri tüm bu tezgahlar gizli saklı kuruluyor, diplomatik kılıflar altında sergileniyordu. Sonra giderek pervasızlaştırdılar. Ülkemizi mahvetme, yönetimi değiştirme niyetlerini açıkça ifade etmeye başladılar. Hatırlatasınız 2018'de ekonomimize kur, faiz, enflasyon, şer üçgeninde yapılan büyük saldırı böyle başlamıştı. Yine hatırlarsanız, ülkenin yönetiminde darbeyle, ekonomiyle başaramadıkları değişimi, 2023'de sandıkta gerçekleştirme planlarını açıkça anlatmışlardı. Önceleri Batı'da siyasetçisinden, medyasına kadar her kesimden ülkemizle ilgili, demokrasiyle, hakkaniyetle, nezaketle bağdaşmayan o kadar görüş ifade ediliyor ki, takip etmekten, cevap vermekten biz yorulduk. Bir diğer sıkıntıda Batı'da güçlü siyasi kadroların kalmamış olmasıdır. Siyaseti düşüren kalibresiz tipler yüzünden, Batı her alanda, hızla irtifa kaybediyor. Salgından savaşa, enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişten, tedarik zincirlerindeki kırılmaya kadar her kriz Batı'nın güvenlik ve refah düzeninde onulmaz delikler açıyor. Böylesine kritik dönemde Türkiye'nin de aynı akıbette olmasını özellikle istiyorlar. Böyle bir durum sadece son 20 yıldaki birikimlerimizin heba olmasına değil, bunun yanında, asırlık hayallerimizin de suya düşmesine sebebiyet verecektir. Buradan 85 milyon vatandaşımın her birine sesleniyorum; seçim tarihi olan 2023 Haziran'ı gelip çattığında, sandık başına giderken lütfen karşınıza çıkan adaylara şu gözle bir bakın. Bu isimlerden hangisi ülkenin başına dönemsel sorunları çözebilir? Bu isimlerden hangisi ülkeyi bölgesel ve küresel mücadelelerden başarıyla çıkartabilir? Bu isimlerden hangisi evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir gelecek bırakmamızı sağlayabilir. Akıl, vicdan sahibi her bir vatandaşımdan önce bu soruları cevaplayıp, verdiği cevaplara göre tercihini en doğru şekilde yapmasını istiyorum” dedi.

Milletin huzuruna çıktıkları günden bu yana hep eser ve hizmet siyasetiyle konuştuklarını hatırlatan Erdoğan, “Ne ideolojik sapkınlıklara eyvallah ettik, ne inanç, ne de köken fanatizmine kendimizi kaptırdık, ne de ülkenin iliğine, iliğini emen vesayetçiye eyvallah etmedik. Ülkemiz için eser üretmeye, milletimize hakkı ve özlemi olan hizmetleri vermeye baktık. Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli iktidarını da işte bu siyasetimize borçluyuz. Bugün de Kocaeli'ye eser ve hizmet siyasetimizin ürünü açılış listesiyle geldik. Tam 77 kalem eseri 3 milyar 261 milyon liralık yatırımla tamamladık. Dikkat edin, Bay Kemal gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla musluk açmıyor, musluk. Ordu'da geçen hafta fındık fiyatlarını açıkladık. Ne yaptık? 54 lira verdik mi? Ordu'daki bütün sakinlerimizin coşkusu heyecanı yerindeydi. Bütün bu saydıklarımız Sakarya'da, Düzce'de, Trabzon'da, Giresun'da ciddi manada heyecan meydana getirdi. Bir de bugüne geldik ve yaptıklarımız var. Kocaeli'ye son 20 yılda bugünün rakamlarıyla 73 milyar tutarında yatırım yaptık. Değerli kardeşlerim, laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz, iş” diye konuştu.