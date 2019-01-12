Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Talimat veriyorum, seçmen kütüklerinde yer almayan üyelerin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız"

İl ve ilçe başkanlarına talimat veren Erdoğan, "Seçmen kütüklerinde yer almayan kişilerin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Erdoğan, "Buradan Kocaeli'nin tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatandaşlarımı selamlıyorum. Kurulduğu günden beri Kocaeli teşkilatımız bünyesinde görev yapmış, ülkemize, şehrimize, partimize hizmet etmiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Aday tanıtım toplantımızın partimiz ve Kocaelimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Son 3 dönemdir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Karaosmanoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki seçimlerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza Rabbim'den muvaffakiyetler diliyorum. Son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Kocaelimizin yüzümüzü güldüreceğine inanıyorum. AK Parti kadroları bu seçimde de daha çok çalışacak, daha çok insana ulaşacak ve inşallah 12 ilçemiz ile Büyükşehir'de bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını şehrimizde dalgalandırılacaktır. Kocaeli hizmeti, kıymeti iyi bilir, sanayi, ticaret, emek, gayretin kıymetini iyi bilir. Kocaeli her alanda olduğu gibi belediye hizmetlerinde de en iyisine layık. Kocaeli'ni hak ettiği hizmetlere bundan sonra da inşallah kavuşturmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına büyük görevler düştüğünü belirterek, "Seçmen kütükleri ile değil kısa bir çalışma da bu sorumluluğu çok önemli sonuçlara vesile olacağını gördük. Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 binin burada kayıtlı olmadığını gördük. 222 bin AK Parti üyesi var. Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Kocaeli'nde ise ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 23 bine yakın. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır. Şayet bu değişimleri doğru şekilde takip edip milletimizin gönlüne girebilirsek, seçim sonuçlarında belirleyici olur. Talimat veriyorum; il ve ilçe başkanlarına. Kardeşlerime buradan sesleniyorum, seçmen kütüklerinde üyeleri yer almayan kişilerin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. 12 ilçeyi inşallah 31 Mart akşamı sancağa dikiyoruz. Adres değiştirerek ilinize, ilçenize gelmiş üyelerinizle hemen irtibata geçmelisiniz. Oy verme hakkı kazanan her gencimize ulaşın. Onları siyasi, ekonomi, kültürel haklarında bilgilendirecek kendilerini siyaset yapmaya davet edeceksiniz. Bunları hakkıyla yerine getirdiğimizde AK Parti'nin önünde yeni bir dönem açılacaktır. Kocaeli 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Kocaeli bu şehre yakışan hizmet için bir kez daha AK Parti diyor muyuz? AK Parti'yi 31 Mart'ta yine zirveye çıkartıyor muyuz?" diye konuştu.

"Rabbim bizlere yeni bir tarih yazmayı nasip etsin"

Koreografi sunan gençlere teşekkür eden Erdoğan, "İnşallah Rabbim bizlere gerek Selçuklu, Osmanlı, gerek Cumhuriyetin kuruluşunda olduğu gibi yeni bir tarih yazmayı nasip etsin. Sultan Alparslan olmasaydı Osmanlı olmazdı, Osmanlı oldu Fatih, Fatih'le bir çağ kapandı bir çağ açıldı. Ve geldik Cumhuriyet'te, Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir. Cumhuriyet Selçuklu ve Osmanlı'nın bir devamıdır. Bunu farklı olarak telaffuz etmeye çalışanlar var ama biz bu yanlışa düşmedik, düşmeyeceğiz" dedi.

Kocaeli'nin ticari ve beşeri zenginlikleri ile ülkenin lokomotif şehirlerinden birisi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Buradaki hizmetin farklılığı var. Sanayi, ticaret ve üretim şehrimiz Kocaeli'nde milli gelir Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak 18 bin dolara ulaştı. Bugün AB üyelerinin bir çoğundan milli gelir üzerinde. Bu rakamla Kocaeli milli gelir sıralamasında 2. durumda Türkiye'de. Bunun kıymetini bileceğiz. Hükümetlerimiz döneminde Kocaeli'ne yapılan yatırım; 27 katrilyon lira. 10 bin 670 adet yeni derslik yaptık eğitimde. Yurt binalarını şehrimize kazandırdık. 2 bin 550 kişi kapasiteli yeni yurt binaları da ekleyeceğiz. 33 bin kapasiteli stadyum Kocaeli'ne. Biz Kocaeli'ne aşığız. Toplam 80 adet sağlık tesisi yaptık, bin 180 yataklı şehir hastanemizin, 250 yataklı Gölcük Devlet Hastanesinin inşaları sürüyor. Kocaeli'nde ihtiyaç sahibi, gazilerimiz, şehit yakınlarımız, engellilerimiz ve yaşlılarımıza 1 buçuk milyon lira destek sağladık. 19 bin 352 konut projesini hayata geçirdik TOKİ ile. Durmadık, çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. 119 kilometre olan bölünmüş yolu 272 kilometreye çıkardık. Birileri laf üretir, biz iş üretiriz iş" ifadelerini kaydetti.