İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını kaybeden yeğeninin cenazesi memleketine gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, korona virüs sebebi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yeğeni Ahmet Erdoğan’ın cenazesi memleketi Rize’ye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs sebebi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi memleketi Rize'ye gönderildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Erdoğan'ın Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), korona virüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerinin ardından memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gönderilmek üzere, cenaze aracı ile Sabiha Gökçen Havalimanına götürüldü. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi daha sonra uçakla saat sabah 5.20'de kalkacak uçakla Trabzon'a, daha sonra ise memleketi Rize'ye götürülecek. Hastane önünde toplanan Erdoğan'ın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.