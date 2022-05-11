Kocaeli Kitap Fuarı çerçevesinde 13 Mayıs Cuma günü Cumhuriyet Bulvarı'nda ağaçlar kitaplarla süslenecek.

Türkiye'nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 2 yıllık hasretin ardından kapılarını açıyor. Kocaeli Kitap Fuarı, 14-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezinde 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK'nın yanı sıra toplam 673 etkinlikle kitap tutkunlarına tekrar "Merhaba" diyecek.

Fuar öncesinde Kocaelililerin dört gözle beklediği, artık adı fuarla beraber anılan bir klasik daha 13 Mayıs Cuma sabahı geri dönecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla saat 07.30'da başlayacak etkinlikte Cumhuriyet Bulvarı'ndaki tarihi çınar ağaçlarına 5 bin kitap asılacak.