Cumhuriyet Bulvarı'nda öncelik yayaların

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, UKOME kararıyla motosiklet ve akülü bisikletlere kapatılan Cumhuriyet Bulvarı'nda denetim yapıyor.

İzmit Cumhuriyet Bulvarı motosiklet ve akülü bisikletlere kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı'nda denetim yaparak, motosiklet sürücülerini uyardı. Kararı belirten tabelalar Cumhuriyet Bulvarı'nda belirlenen noktalara asıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise 7 gün 24 saat boyunca 8 kişilik ekiple Cumhuriyet Bulvarı'nda denetim yapıyor.

Zabıta ekipleri Cumhuriyet Bulvarı'nı baştan sona gezerek park halindeki motosikletleri fotoğraflıyor. Sahiplerine ulaşılan araçlar, sürücüsü tarafından yerinden kaldırılıyor, plakalar ise merkeze bildiriliyor. İlk seferde uyarılan motosiklet sürücülerine, ikinci kez aynı şey olursa cezai işlem uygulanıyor.