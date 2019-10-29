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Cumhuriyet coşkusu Kocaeli'de renkli görüntülere sahne oldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli genelinde düzenlenen törenlerle Cumhuriyetin 96.

yılı coşku ile kutlandı.


Kocaeli'nin genelinde ilçe belediyelerince düzenlenen törenlerde Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında sabah erken saatlerde Körfez Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi, Darıca Cumhuriyet Meydanı, Çayırova ve Kartepe Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Geçir törenlerinin ardından çelenk sunumu ile devam eden törenlerde halk oyunları ve çeşitli gösteriler düzenlendi.

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