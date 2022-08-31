‘Cumhuriyet' filmini Cumhuriyet Parkı'nda hep birlikte izlediler

İzmit Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Parkı'nda ‘Cumhuriyet' belgesel filmi izletildi.

Zaferin 100'üncü yılında İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine Cumhuriyet Belgesel filmi gösterimi ile devam etti. İzmit Cumhuriyet Parkı'nda 7'den 70'e onlarca izleyicinin katıldığı film gösterimi ilgiyle takip edildi. Rutkay Aziz, Savaş Dinçel gibi usta oyuncaların rol aldığı Cumhuriyet filminin gösterimi sırasında seyirciler duygusal anlar yaşadı. Film gösterimi öncesi seyircilere mısır ve limonata ikram edildi.